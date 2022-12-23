Ориги получил травму бицепса

Нападающий «Милана» Дивок Ориги вновь получил повреждение. Бельгийский форвард на этот раз травмировал бицепс, но степень серьёзности проблемы пока неизвестна. По информации от Sky Sport Italia, на следующей неделе экс-форварду «Ливерпуля» предстоит пройти дополнительное обследование.

Напомним, Дивок присоединился к «россонери» этим летом на правах свободного агента, но с тех пор так и не смог войти в игровой ритм. На счету бельгийца сейчас всего 433 сыгранных минуты в 10 матчах Серии А. За это время нападающий отметился голом и результативной передачей.

Будучи игроком «Милана», Дивок к настоящему моменту пропустил из-за травм 5 матчей.