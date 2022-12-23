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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги получил травму бицепса

23 Декабря 2022 • 16:27 Комментировать (1)
Салернитана
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Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.47
04.01 14:30

Нападающий «Милана» Дивок Ориги вновь получил повреждение. Бельгийский форвард на этот раз травмировал бицепс, но степень серьёзности проблемы пока неизвестна. По информации от Sky Sport Italia, на следующей неделе экс-форварду «Ливерпуля» предстоит пройти дополнительное обследование.

Напомним, Дивок присоединился к «россонери» этим летом на правах свободного агента, но с тех пор так и не смог войти в игровой ритм. На счету бельгийца сейчас всего 433 сыгранных минуты в 10 матчах Серии А. За это время нападающий отметился голом и результативной передачей.

Будучи игроком «Милана», Дивок к настоящему моменту пропустил из-за травм 5 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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Комментарии (1)
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NOBODY
23 Декабря 2022 в 16:28
и что? он бицепсами бегает? или мяч пинает?
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