Костакурта: «Де Кетеларе нужно показать характер»

Все больше и больше слухов вокруг бельгийского атакующего полузащитника Шарля де Кетеларе, который пока что не может обрести себя в «Милане» и уже поговаривают о том, что «Милан» даже мог бы сдать его в аренду.

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает, что де Кетеларе следует дать время, но, в то же время, он ждет, что и футболист наконец-то покажет характер.

- Правильным было бы чуть подождать с ним. Но справедливо заметить и то, что он не показывает характер. А это необходимо сделать. Он должен изменить свое отношение к делу на поле, - считает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.