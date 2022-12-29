Иельпо: «Скудетто? Тут всё зависит от самого «Наполи»

Действующий чемпион Италии, «Милан», возглавляет непростую гонку за ушедшим в далекий отрыв «Наполи» - южане выиграли тринадцать из первых пятнадцати матчей чемпионата, и теперь у них восьмиочковая фора над соперниками. Бывший голкипер «Милана» Марио Иельпо считает, что успех гонки за «Наполи» во многом будет зависеть от самого «Наполи», который находится в очень выгодном положении.

- Тут все зависит от самого «Наполи», если они продолжат выигрывать большую часть матчей, то шансов не будет. Пока что все на то и похоже. Если «Наполи» сбавит, то у «Милана» появится шанс. Но не только у «Милана», - цитирует слова Иельпо pianetamilan.it.