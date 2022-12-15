Томори: «Мы можем снова выиграть Скудетто»

Английский защитник Фикайо Томори пропускает чемпионат мира, впрочем, уже почти неделю как его пропускает и английская сборная, которая выбыла из турнира после поражения от французов в четвертьфинале. Томори рассчитывает на другие призы - он верит в то, что «Милан» еще поборется за чемпионский титул, несмотря на очень серьезное отставание от «Наполи».

- Я думаю, что выиграть Скудетто еще раз сложнее, чем выиграть его в первый раз. В прошлом году нас недооценивали, люди не верили, что мы способны. Сейчас к нам относятся уже иначе. И нам надо искать новые пути к победе. Я верю, что мы сделаем это, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.