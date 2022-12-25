Пиоли: «В «Милане» я стал лучше как тренер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своём развитии у руля «россонери».

Специалист возглавил команду осенью 2019 года, а по итогам сезона 2021/22 привёл её к первому за 11 лет чемпионству.

«Думаю, за время работы в «Милане» я стал лучше во многих тренерских аспектах, из которых в первую очередь можно выделить некоторые тактические нюансы и взаимоотношения с игроками. Кое-чего из этого мне не хватало на более ранних этапах карьеры», – цитирует Пиоли журналист Альфредо Педулла.

«Милан» занимает вторую строчку в Серии А после 15 туров нынешнего розыгрыша, отставая от лидирующего «Наполи» на восемь очков.