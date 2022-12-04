Тонали: «Не знаю, кем я стал бы, если бы не футбол»

Полузащитник итальянского «Милана» Сандро Тонали дал интервью итальянским СМИ, в котором ответил на некоторые вопросы, которые футболисты слышат, как правило, не очень часто. Одним из них был вопрос о том, кем себя представляет Тонали, если бы в его жизни не оказалось футбола. Оказалось, что «плана Б» у юного Тонали не было - он поставил на футбол все.

- Я даже не знаю. У меня не было иных планов, кроме футбола. Только футбол, - прозвучали слова Тонали в рамках проекта he fatica la vita da bomber.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны».