Ибрагимович: «Я - командный игрок»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович приходит в себя после травмы, в январе он уже должен вернуться в «Милан», и ему не терпится помочь команде, которая пытается организовать и возглавить погоню за ушедшим в серьезный отрыв «Наполи». Златан считает себя командным игроком и заявил, что ставит интересы команды выше своих личных.

- Я всегда хочу помочь команде. Я не ставлю свое Эго выше интересов команды. Я тут, в «Милане», для того, чтобы работать на благо команды, и потому голевые передачи ценю столь же высоко, как и сами голы, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.