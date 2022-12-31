Пиоли: «Трудно сдержать эмоции, когда фаны исполняют Pioli is on fire»

Pioli is on fire, так называется любимая нынче кричалка фанатов «Милана», что переводится примерно как «Пиоли жжёт». Наставник «Милана», при котором команда впервые за одиннадцать последних лет стала чемпионом Италии, прокомментировал свои чувства, когда публика исполняет эту кричалку.

- Мне трудно описать, что я чувствую, когда публика исполняет эту кричалку на Сан-Сиро. Это очень сильные эмоции, мне становится трудно контролировать происходящее на поле. Но я вижу, как это нравится игрокам, которые также реагируют на скандирование - это прекрасно. Такие вещи цементируют команду, игроков. Это наша атмосфера, которую я очень люблю, - цитирует наставника pianetamilan.it.