Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Трудно сдержать эмоции, когда фаны исполняют Pioli is on fire»

31 Декабря 2022 • 22:58 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 7.00 X 4.40 2 1.45
04.01 14:30

Pioli is on fire, так называется любимая нынче кричалка фанатов «Милана», что переводится примерно как «Пиоли жжёт». Наставник «Милана», при котором команда впервые за одиннадцать последних лет стала чемпионом Италии, прокомментировал свои чувства, когда публика исполняет эту кричалку.

- Мне трудно описать, что я чувствую, когда публика исполняет эту кричалку на Сан-Сиро. Это очень сильные эмоции, мне становится трудно контролировать происходящее на поле. Но я вижу, как это нравится игрокам, которые также реагируют на скандирование - это прекрасно. Такие вещи цементируют команду, игроков. Это наша атмосфера, которую я очень люблю, - цитирует наставника pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
23:35 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, как узнал о поражении «Интера» от «Болоньи»
22:58 · Италия. Серия А
Пиоли: «Трудно сдержать эмоции, когда фаны исполняют Pioli is on fire»
20:34 · Италия. Серия А
Пиоли поведал, как мотивировал своих игроков в борьбе за Скудетто
20:10 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, что владелец «Интера» поздравляет его с успехами «Милана»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Гюнтер отказал ЦСКА и «Спартаку»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на Тюрама 2
08:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» озвучил требование по трансферу Маккенни 1
04:28 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы с Симоне Индзаги уважаем друг друга»
03:47 · Италия. Серия А
Пиоли: «Курю, потому что меня это успокаивает»
03:06 · Италия. Серия А
Пиоли: «Анчелотти - топ во всём»
02:57 · Италия. Серия А
Пиоли: «Победа над «Интером» в дерби была крайне важной»
02:41 · Италия. Серия А
Пиоли: «Конечно, я поменялся за три года»
30 Декабря
23:52 · Италия. Серия А
Аллегри подвёл итоги 2022 года для «Ювентуса»
22:26 · Италия. Серия А
Голкипер «Ювентуса» Щесны травмировался в товарищеском матче
22:14 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, кто из травмированных звёзд «Ювентуса» вернётся в строй к следующему матчу
Все новости
Рекомендуем