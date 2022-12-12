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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «Каникулы каникулами, но мы не можем сидеть без дела»

12 Декабря 2022 • 03:51 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори рассказал о том, как он проводил время в ходе чемпионата мира. Свой последний матч он сыграл ровно четыре недели тому назад в чемпионате Италии, после чего, не попав в состав английской сборной, присоединился к Холанну и прочим игрокам, которые остались в стороне от главного футбольного пиршества в мире.

- Я чуть отдохнул, но мы не можем долго оставаться без дела. Мы должны быть готовы к следующим матчам, даже если ни в следующем году. Лично мне не терпится вернуться на поле. Беннасер и Бакайоко восстановились, вернулись и другие игроки с чемпионата мира. Мы готовы, - цитирует слова Томори pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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