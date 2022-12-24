«Милан» рассматривает возможность продажи Ориги

Нападающий «Милана» Дивок Ориги пока не может проявить себя в Италии.

27-летний бельгиец пополнил ряды «россонери» минувшим летом, перебравшись из «Ливерпуля» в качестве свободного агента. До перерыва на чемпионат мира Ориги всего четыре раза вышел в стартовом составе «Милана», записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу. По сведениям Daily Mail, будущее форварда остаётся неопределённым: в клубе считают, что игрока, возможно, следует продать, в то же время ему готовы дать шанс до конца текущего сезона.

Контракт Дивока Ориги с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.