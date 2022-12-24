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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» рассматривает возможность продажи Ориги

24 Декабря 2022 • 00:01 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Нападающий «Милана» Дивок Ориги пока не может проявить себя в Италии.

27-летний бельгиец пополнил ряды «россонери» минувшим летом, перебравшись из «Ливерпуля» в качестве свободного агента. До перерыва на чемпионат мира Ориги всего четыре раза вышел в стартовом составе «Милана», записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу. По сведениям Daily Mail, будущее форварда остаётся неопределённым: в клубе считают, что игрока, возможно, следует продать, в то же время ему готовы дать шанс до конца текущего сезона.

Контракт Дивока Ориги с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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