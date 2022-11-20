Антонелли: «Доннарумма - самый сильный мой коллега в «Милане»

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли завершил свою карьеру, в последнее время он выступал в составе американского «Майами», куда перебрался в 2020 году. Антонелли поведал, кого из своих бывших партнеров по «Милану» он считает самым лучшим.

- Доннарумма. Он произвел на меня впечатление еще когда ему было лишь шестнадцать. Михайлович сделал большое дело, что дал ему шанс и поставил в ворота, откуда он уже не уходил. Я и сегодня считаю его одним из лучших вратарей в мире, - цитирует Антонелли pianetamilan.it.

Антонелли начал карьеру в «Милане» в 2006 году, выступал там до 2008, а затем вернулся в клуб в 2015 году и выступал до 2018 года. Сыграл тринадцать матчей в составе итальянской сборной.