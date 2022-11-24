«Милан» определился с гонораром для нового контракта Леау

«Милан» отчаянно пытается удержать у себя Рафаэла Леау и заручиться новым контрактом с португальским игроком, который сейчас котируется как один из лучших в мире. Сейчас Леау получает относительные скромные полтора миллиона евро за сезон - на пиццу и спагетти, конечно, ему хватает, но яхту на такие деньги не купишь.

«Милан» предлагает продление контракта вплоть до лета 2027 года с зарплатой в шесть миллионов евро. Зная, что чемпион Италии старается экономить на зарплатах, эта цифра показывает - Леау действительно очень ценят и очень хотят в его нынешнем клубе. Теперь решение уже за ним самим.