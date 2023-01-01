Спортьелло отдаляется от «Милана», клуб рассматривает возможные альтернативы

«Милан» находится в поисках голкипера, первоначально руководство клуба рассчитывало пригласить Марко Спортьелло из «Аталанты» - сделка с ним, казалось, уже оформлена, но, по последним сведениям от Corriere Dello Sport, в январе Спортьелло перейти в «Милан» не сможет из-за неадекватных запросов «Аталанты».

Очередная попытка будет сделана летом, когда Спортьелло станет свободным агентом. Пока же в клубе начали присматривать альтернативные варианты, как Алессио Краньо из «Кальяри» или Гульельмо Викарио из «Эмполи». Но они не вселяют стопроцентное доверие в руководство чемпиона Серии А.