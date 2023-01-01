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Чемпионат Италии. Серия А

Спортьелло отдаляется от «Милана», клуб рассматривает возможные альтернативы

01 Января 2023 • 05:56 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

«Милан» находится в поисках голкипера, первоначально руководство клуба рассчитывало пригласить Марко Спортьелло из «Аталанты» - сделка с ним, казалось, уже оформлена, но, по последним сведениям от Corriere Dello Sport, в январе Спортьелло перейти в «Милан» не сможет из-за неадекватных запросов «Аталанты».

Очередная попытка будет сделана летом, когда Спортьелло станет свободным агентом. Пока же в клубе начали присматривать альтернативные варианты, как Алессио Краньо из «Кальяри» или Гульельмо Викарио из «Эмполи». Но они не вселяют стопроцентное доверие в руководство чемпиона Серии А. 

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Милан Марко Спортьелло Трансферы футбола - зима 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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