Пиоли рассказал, в чём сила Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о 41-летнем нападающем команды Златане Ибрагимовиче.

По словам специалиста, опытный форвард сделал из «Милана» команду, претендующую на чемпионский титул. Напомним, в прошлом сезоне «россонери» стали победителями итальянской Серии А впервые с 2011 года.

«Златан для нас только позитив. Он никогда не бывает сытым, в этом всегда был его менталитет и его сила», — приводит слова Пиоли Sky Sports.

В прошлом сезоне Ибрагимович провёл за «Милан» 27 матчей, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи. В текущем розыгрыше чемпионата Италии возрастной швед пока не провёл ни одной игры.

После 15 туров Серии А «красно-чёрные» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на восемь очков.