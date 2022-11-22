​«Милан» решил расстаться с Бакайоко, игрок покинет клуб в январе

Руководство «Милана» приняло окончательное решение расстаться с Тьемуэ Бакайоко, который и так в последнее время не появляется на поле. Права на Тьемуэ принадлежат лондонскому «Челси», но выкупать его за 35 миллионов евро «Милан», подумав, не решился.

Расставание с Бакайоко, который не вписывается в игровые схемы Стефано Пиоли, позволит клубу сэкономить на зарплате футболиста - 2,5 миллиона евро ежегодно. Это достаточно серьезные деньги для «Милана», который уже давно работает в эконом-режиме.

Чемпионат Италии возобновится 4 января следующего года, «Милан» сыграет с «Салернитаной».