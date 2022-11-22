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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» решил расстаться с Бакайоко, игрок покинет клуб в январе

22 Ноября 2022 • 14:38 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Руководство «Милана» приняло окончательное решение расстаться с Тьемуэ Бакайоко, который и так в последнее время не появляется на поле. Права на Тьемуэ принадлежат лондонскому «Челси», но выкупать его за 35 миллионов евро «Милан», подумав, не решился.

Расставание с Бакайоко, который не вписывается в игровые схемы Стефано Пиоли, позволит клубу сэкономить на зарплате футболиста - 2,5 миллиона евро ежегодно. Это достаточно серьезные деньги для «Милана», который уже давно работает в эконом-режиме.

Чемпионат Италии возобновится 4 января следующего года, «Милан» сыграет с «Салернитаной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тьемуэ Бакайоко
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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