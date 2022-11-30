Амброзини: «Мальдини не просто важен - он фундаментален»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Массимо Амброзини поделился своим мнением о последних успехах чемпиона Италии, а также о факторах, которые привели к возрождению клуба. Ключевым человеком в клубе он считает Паоло Мальдини - спортивного и технического директора «Милана», который посвятил всю свою карьеру клубу.

- Он не просто важен, он - фундаментально важен! Паоло - это сплав амбиций и профессионализма. И это передается команде, потому что он посвящает ей очень много времени. Он ответственен за историю этого клуба и понимает это, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.