Итальянский чемпион «Милан» вышел из каникул, хотя слышать об этом в выходные несколько странно, но так было запланировано - вчера, в пятницу, команда провела свой первый сбор на базе в Миланелло.

Через неделю, десятого декабря, «Милану» предстоит выезд в Дубаи, там клуб проведет два товарищеских матча с престижными английскими соперниками - «Ливерпуль» и «Арсенал». Там же, в Дубаи, к команде присоединятся Шарль де Кетеларе и Симон Кьяер, досрочно выбывшие с чемпионата мира.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны».