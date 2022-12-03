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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вышел из каникул

03 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Итальянский чемпион «Милан» вышел из каникул, хотя слышать об этом в выходные несколько странно, но так было запланировано - вчера, в пятницу, команда провела свой первый сбор на базе в Миланелло.

Через неделю, десятого декабря, «Милану» предстоит выезд в Дубаи, там клуб проведет два товарищеских матча с престижными английскими соперниками - «Ливерпуль» и «Арсенал». Там же, в Дубаи, к команде присоединятся Шарль де Кетеларе и Симон Кьяер, досрочно выбывшие с чемпионата мира.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны». 

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Милан
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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