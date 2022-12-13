Ибрагимович: «Страх после травмы? Мне он неведом»

Златан Ибрагимович залечивает последствия тяжелой травмы, но даже несмотря на свой возраст, не испытывает ни тени сомнения по поводу того, что он должен поскорее вернуться на поле и что место его именно там.

Ибрагимовичу не страшно получить еще одну травму - во всяком случае, он уверяет, что не боится возвращаться в игру после повреждений, в том числе и после таки серьезных, как то, что случилось с ним еще весной.

- Я играю в футбол уже четверть века. Какой тут может быть страх? Это судьба. Все, что происходило и будет происходит - это судьба, значит, так и должно, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.