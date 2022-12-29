«Милан» продлит контракт с Жиру в ближайшие недели

Чемпион Италии «Милан» в ближайшие недели должен решить вопрос с новым контрактом нападающего Оливье Жиру. По информации от журналиста Фабрицио Романо, очень скоро француз должен поставить свою подпись под новым соглашением.

Действующий договор Жиру с «россонери» истекает в конце сезона. Обе стороны хотят продлить сотрудничество, так как Оливье счастлив в «Милане», а руководство довольно вкладом игрока в успехи команды.

Сообщается, что «Милан» вдобавок также намерен продлить контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Ранее хавбека связывали с переездом в Английскую премьер-лигу.