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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продлит контракт с Жиру в ближайшие недели

29 Декабря 2022 • 11:23 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Чемпион Италии «Милан» в ближайшие недели должен решить вопрос с новым контрактом нападающего Оливье Жиру. По информации от журналиста Фабрицио Романо, очень скоро француз должен поставить свою подпись под новым соглашением.

Действующий договор Жиру с «россонери» истекает в конце сезона. Обе стороны хотят продлить сотрудничество, так как Оливье счастлив в «Милане», а руководство довольно вкладом игрока в успехи команды.

Сообщается, что «Милан» вдобавок также намерен продлить контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Ранее хавбека связывали с переездом в Английскую премьер-лигу.

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Милан Оливье Жиру
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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