Клуб Серии А рассматривает возможность приглашения Иско

Итальянская «Салернитана» пополнила список претендентов на полузащитника Иско.

30-летний испанец начинал сезон в «Севилье», но покинул клуб на прошлой неделе из-за конфликта с руководством. Слухи связывали титулованного атакующего хавбека с интересом представителей МЛС и Английской премьер-лиги, и теперь, согласно сведениям журналиста Экрема Конура, у экс-игрока мадридского «Реала» появился ещё один вариант – итальянская «Салернитана», уже изучающая возможность подписания.

Иско отметился одним голом и тремя ассистами в 19 поединках за «Севилью».

После 15 туров Серии А «Салернитана» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.