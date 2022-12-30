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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А рассматривает возможность приглашения Иско

30 Декабря 2022 • 20:52 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Итальянская «Салернитана» пополнила список претендентов на полузащитника Иско.

30-летний испанец начинал сезон в «Севилье», но покинул клуб на прошлой неделе из-за конфликта с руководством. Слухи связывали титулованного атакующего хавбека с интересом представителей МЛС и Английской премьер-лиги, и теперь, согласно сведениям журналиста Экрема Конура, у экс-игрока мадридского «Реала» появился ещё один вариант – итальянская «Салернитана», уже изучающая возможность подписания.

Иско отметился одним голом и тремя ассистами в 19 поединках за «Севилью».

После 15 туров Серии А «Салернитана» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

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Салернитана Иско Трансферы футбола - зима 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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