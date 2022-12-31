Пиоли поведал, как мотивировал своих игроков в борьбе за Скудетто

В прошлом сезоне «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва вернул себе чемпионский титул - впервые после 2011 года. Вторым финишировал «Интер», уступивший всего лишь два очка - борьба по ходу сезона была невероятно острой. Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как мотивировал свою команду по ходу чемпионата.

- Я старался отключить игроков от того, что происходит вовне. Результаты конкурентов, их игры. Зато я рассказывал им о том, как журналисты ставят на победы других команд, дают им больше шансов, чем нам. Должен поблагодарить своих игроков, они ответили должным образом и мы добились этой большой цели, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.