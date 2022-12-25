Пануччи: «Очень не любил проигрывать, после этого даже кусок в горло не лез»

Кристиан Пануччи, бывший правый защитник «Милана», уже поведал, как ему было плохо, если его команда, руководимая Фабио Капелло, получала гол, а уж если тот «Милан» проигрывал, то... «Милан» первой половины 90-х - одна из самых успешных команд в истории футбола, с 1989 по 1995 год команда лишь дважды не сыграла в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов (с сезона 1992/1993).

- Я очень не любил проигрывать. Это совершенно обескураживало меня. Даже в ресторан не хотелось потом идти, - признался Пануччи, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Действительно, суровое наказание для итальянца - лишиться аппетита!