Пиоли попал на второе место в топе запросов итальянского гугла в 2022 году

Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли полностью изменил лицо команды, он привел клуб к девятнадцатой победе в чемпионате Италии в истории «Милана», и потому он - популярная фигура также в запросах итальянского гугла.

Выражение «Pioli is on fire», что переводится как «Пиоли отжигает» заняло второе место в запросах Google в 2022 году - столь часто итальянцы вводят его, желая узнать перевод данного выражения.

Больше их интересует лишь запрос «почему Россия начала войну на Украине» (ну, не понимают они, что началось все совсем не в феврале, а намного раньше...), ну а на третьем месте запрос о том, почему «растут цены на бензин».