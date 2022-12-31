Пиоли: «Анчелотти - топ во всём»

Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли очень ценит Карло Анчелотти - бывшего тренера клуба, который когда-то выступал в его составе, а с 2001 по 2009 возглавлял «Милан», приведя его к двум победам в Лиге чемпионов. Стефано Пиоли возглавил команду в 2019 году и сумел вернуть ее на чемпионскую вершину в прошлом сезоне.

- Карло - топ во всем. Он выиграл все, что можно, он работал с лучшими игроками, у него есть свой стиль, есть такт, есть чувство достоинства, есть недюжинный интеллект. Для меня он остается «точкой отсчета», то есть примером во всем, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.