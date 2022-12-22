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Чемпионат Италии. Серия А

Очоа заработает в «Салернитане» 400 тысяч евро до конца сезона

22 Декабря 2022 • 16:32 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Стали известны условия контракта голкипера Гильермо Очоа с итальянской «Салернитаной». По информации от журналиста Николо Скиры, мексиканец подпишет соглашение до конца сезона и заработает 400 тысяч евро за этот период.

Как сообщает источник, в ближайшее время Очоа приземлится в Неаполе, а затем отправится на медосмотр. Футболист подпишет контракт с «Салернитаной» на правах свободного агента.

Напомним, Очоа был основным голкипером сборной Мексики на трёх последних чемпионатах мира. На этом мундиале южноамериканская команда остановила свои выступления на турнире на стадии группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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