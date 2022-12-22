Очоа заработает в «Салернитане» 400 тысяч евро до конца сезона

Стали известны условия контракта голкипера Гильермо Очоа с итальянской «Салернитаной». По информации от журналиста Николо Скиры, мексиканец подпишет соглашение до конца сезона и заработает 400 тысяч евро за этот период.

Как сообщает источник, в ближайшее время Очоа приземлится в Неаполе, а затем отправится на медосмотр. Футболист подпишет контракт с «Салернитаной» на правах свободного агента.

Напомним, Очоа был основным голкипером сборной Мексики на трёх последних чемпионатах мира. На этом мундиале южноамериканская команда остановила свои выступления на турнире на стадии группового этапа.