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Чемпионат Италии. Серия А

Зиеш может стать игроком «Милана»

25 Ноября 2022 • 17:50 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Итальянский «Милан» уже планирует некоторые усиления, команда Стефано Пиоли намерена взять в аренду у лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Как сообщает pianetamilan.it, сделка уже близка к заключению, в то время как футболист выступает на чемпионате мира, его агенты уже проработали все детали.

Зиеш должен стать временной заменой для пока что не вписывающегося в состав бельгийца Шарля де Кетеларе, который стал самым дорогим приобретением «Милана» эпохи Стефано Пиоли.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января, чемпион страны сразится в этот день с «Салернитаной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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