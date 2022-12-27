Леау – самый подорожавший игрок Серии А в 2022 году

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков Серии А, которые больше всех подорожали на протяжении 2022 года. Первым стал португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау – он подорожал аж на 50 млн евро и теперь стоит 85 млн евро.

Вторым идёт хорошо знакомый нам по РПЛ Хвича Кварацхелия из лидера турнирной таблицы. Игрок «Наполи» теперь стоит 60 млн евро, а подорожал Кварацхелия за год на 44 млн евро.

Третьим идёт ещё один игрок «Наполи», но на сей раз центральный защитник Мин Джэ Ким – он подорожал на 28,5 млн евро и теперь стоит 35 млн евро.

Серия А возобновится после паузы на чемпионат мира по футболу в следующем году - 4 января.