Пиоли: «2022 год подарил нам много удовлетворения»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги сезона в большом интервью, которое он предоставил изданию Sportmediaset. Пиоли заявил, что год принес много удовлетворения, подразумевая, конечно же, триумф «Милана» в национальном чемпионате, чего с клубом не случалось целых одиннадцать лет, то есть с 2011 года.

Также есть определенные успехи в Лиге чемпионов - «Милан», конечно, не громит там всех и вся в стиле «Наполи», но вышел в плей-офф, чего также не случалось более десяти лет.

- Мы пришли к победе в чемпионате даже раньше, чем планировалось. Обычно, когда работаешь с молодежью, прогнозы все же более отдаленные. У нас все получилось уже в 2022 году, так что год подарил нам очень много удовлетворения, - заявил Пиоли.