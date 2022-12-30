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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «2022 год подарил нам много удовлетворения»

30 Декабря 2022 • 05:31 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Наставник «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги сезона в большом интервью, которое он предоставил изданию Sportmediaset. Пиоли заявил, что год принес много удовлетворения, подразумевая, конечно же, триумф «Милана» в национальном чемпионате, чего с клубом не случалось целых одиннадцать лет, то есть с 2011 года.

Также есть определенные успехи в Лиге чемпионов - «Милан», конечно, не громит там всех и вся в стиле «Наполи», но вышел в плей-офф, чего также не случалось более десяти лет.

- Мы пришли к победе в чемпионате даже раньше, чем планировалось. Обычно, когда работаешь с молодежью, прогнозы все же более отдаленные. У нас все получилось уже в 2022 году, так что год подарил нам очень много удовлетворения, - заявил Пиоли. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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