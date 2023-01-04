Пиоли полностью доверяет Татарушану

Итальянский чемпион «Милан» столкнулся с вратарской проблемой, французский кипер Майк Меньян получит травму и надолго выбыл из строя, в результате чего Стефано Пиоли вынужден полагаться на Чиприана Татарушану. Пока что Пиоли доволен и доверяет румынскому вратарю.

- Завтра сыграет Татарушану, я верю в него, он опытен, он хорошо сыграл и хорошо сыграет, уверен, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

Напомним, что в среду «Милан» возобновляет выступления в итальянском чемпионате, в шестнадцатом туре Серии А подопечным Пиоли предстоит сразиться с «Салернитаной».