«Милан» посредством своего официального сайта объявил о трансфере вратаря Девиса Васкеса. 24-летний колумбиец поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до средины 2026 года.

Девис Васкес ранее выступал за «Гуарани» в Парагвае. В Европе колумбийский футболист пока что не играл.

Согласно данным портала transfermarkt, трансфер Девиса Васкеса обошёлся «Милану» в 470 тысяч евро.

За «Милан» Девис Васкес будет играть под номером 77.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт 4 января – против «Салернитаны» на выезде. На текущий момент «россонери» занимают второе место в турнирной таблице Серии А.