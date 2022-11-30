Амброзини: «Сперва Кака не так уж и впечатлял»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Массимо Амброзини поделился своим мнением об игре обладателя «Золотого мяча» в 2007 году бразильца Рикардо Кака. По воспоминаниям Амброзини, игравшего с Кака в одной команде, сперва бразилец не производил такого уж сногсшибательного впечатления.

- Сперва Кака на тренировках не производил особого впечатления. Но хватило одного настоящего матча с «Анконой», чтобы понять его истинную силу. Рикардо очень силен физически и технически, и даже простые финты или розыгрыши у него получались все равно лучше, чем у других. Он был невероятно точен, - вспоминает Амброзини, слова которого цитирует pianetamilan.it.