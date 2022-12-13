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Филиппо Индзаги: «Честно говоря, тренировать «Милан» не было сложно»

13 Декабря 2022 • 06:57 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

В тренерской карьере Филиппо Индзаги был сезон у руля «Милана», это было в сезоне 2014/2015, однако больших успехов у руля клуба начинавший тренер не снискал. Индзаги считает, что он вполне хорошо начал работу с клубом, который проходил через целый ком проблем, решение которых не находилось в компетенции тренера.

- Я не считаю, что в «Милане» мне было слишком сложно. Тот год был важным для меня, я должен был понять, смогу ли справиться с такой работой. И дела шли не так и плохо, в январе мы входили в тройку. При этом состав был далек от стандартов «Милана», - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

 

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Милан Филиппо Индзаги
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