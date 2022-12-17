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Чемпионат Италии. Серия А

Мессиас: «Мне очень нравится в Дубаи»

17 Декабря 2022 • 05:06 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.40 X 4.30 2 1.50
04.01 14:30

Нападающий «Милана» Жуниор Мессиас готовится к возобновлению чемпионата Италии, в настоящий момент клуб, который отметил в пятницу свое 123-летие, проводит сбор в Дубаи. Мессиас впервые оказался в этом ближневосточном городе, и он очень впечатлен увиденным там.

- Я впервые прилетел в Дубаи. И меня очень впечатляет это место. Отличная атмосфера, отличная температура, я полон сил и хочу работать. Всем нам хорошо тут, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.

В матче шестнадцатого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» четвертого января сразится с «Салернитаной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жуниор Мессиас
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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