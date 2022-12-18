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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» предлагает «Атлетико» обмен Ребича на Карраско

18 Декабря 2022 • 13:31 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Хорватский нападающий Анте Ребич несколько исчерпал себя в «Милане», он уже не показывает тот футбол, как еще в недавнем прошлом. Поэтому чемпион Италии задумался о расставании с ним - речь идет об обмене Ребича на Янника Карраско из мадридского «Атлетико».

Он очень нравится Стефано Пиоли, и в клубе с удовольствием заполучили бы его бесплатно, но у Карраско контракт до 2024 года, потому ждать придется долго. Между тем «Атлетико» такой форвард таранного типа, как Ребич, не помешает - он внесёт разнообразие в игру команды, которая уже давно несколько потеряла себя.

Как сообщает pianetamilan.it, обмен может состояться в январе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Анте Ребич Янник Карраско Трансферы футбола - зима 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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