«Милан» предлагает «Атлетико» обмен Ребича на Карраско

Хорватский нападающий Анте Ребич несколько исчерпал себя в «Милане», он уже не показывает тот футбол, как еще в недавнем прошлом. Поэтому чемпион Италии задумался о расставании с ним - речь идет об обмене Ребича на Янника Карраско из мадридского «Атлетико».

Он очень нравится Стефано Пиоли, и в клубе с удовольствием заполучили бы его бесплатно, но у Карраско контракт до 2024 года, потому ждать придется долго. Между тем «Атлетико» такой форвард таранного типа, как Ребич, не помешает - он внесёт разнообразие в игру команды, которая уже давно несколько потеряла себя.

Как сообщает pianetamilan.it, обмен может состояться в январе.