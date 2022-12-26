«Милан» пополнил список претендентов на Кудуса

Ганский нападающий Мохаммед Кудус отлично показал себя на чемпионате мира, забив два мяча, и его услугами заинтересовался целый ряд престижных европейских клубов. Кудус намерен покинуть свою нынешнюю команду, амстердамский «Аякс», уже в зимнее трансферное окно. А теперь в число претендентов на него входит и «Милан», хотя команда Стефано Пиоли в последнее время известна тем, что дорогих игроков предпочитает не покупать. Как сообщает pianetamilan.it, руководство клуба оценивает перспективу покупки Кудуса, который, напомним, оценивается в 45 миллионов евро. Если «Милан» решится на покупку, то она станет самой дорогой за все время нахождения у руля клуба Пиоли.