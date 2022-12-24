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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимовича заметили на матче НБА

24 Декабря 2022 • 12:11 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.47
04.01 14:30

Златана Ибрагимовича заметили на матче НБА в Нью-Йорке, где между собой сразились «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». «Нетс» в итоге выиграли со счетом 118:100, а Ибрагимовича «выловил» на трибуне в первых рядах официальный фотограф НБА. Сразу после игры Ибрагимович пообщался со звездой «Бруклина» Кайли Ирвингом - тот расчувствовался и даже подарил Златану свою майку.

Судить о том, намеревается ли он вернуться в США, пока что преждевременно, так как никаких слухов на этот счет еще не было. Но, напомним, что Ибрагимович до «Милана» выступал как раз в МЛС, в составе «Лос-Анджелес Гэлакси», и забил 53 гола в 58 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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