Златана Ибрагимовича заметили на матче НБА в Нью-Йорке, где между собой сразились «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». «Нетс» в итоге выиграли со счетом 118:100, а Ибрагимовича «выловил» на трибуне в первых рядах официальный фотограф НБА. Сразу после игры Ибрагимович пообщался со звездой «Бруклина» Кайли Ирвингом - тот расчувствовался и даже подарил Златану свою майку.

Судить о том, намеревается ли он вернуться в США, пока что преждевременно, так как никаких слухов на этот счет еще не было. Но, напомним, что Ибрагимович до «Милана» выступал как раз в МЛС, в составе «Лос-Анджелес Гэлакси», и забил 53 гола в 58 матчах.