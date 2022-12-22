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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» начал переговоры с Жиру

22 Декабря 2022 • 21:22 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Нападающий «Милана» Оливье Жиру близок к продлению контракта с клубом.

Ещё до завершения чемпионата мира в Катаре сообщалось, что по окончании турнира руководство «россонери» обсудит с французским игроком новый трудовой договор. По информации инсайдера Николо Скиры, стороны уже провели встречу. Обновлённое соглашение 36-летнего форварда будет рассчитано до 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

В 19 матчах нынешней кампании Оливье Жиру девять раз поразил ворота соперников «Милана», также в его активе пять результативных передач. На чемпионате мира нападающий отличился четырежды.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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