«Милан» начал переговоры с Жиру

Нападающий «Милана» Оливье Жиру близок к продлению контракта с клубом.

Ещё до завершения чемпионата мира в Катаре сообщалось, что по окончании турнира руководство «россонери» обсудит с французским игроком новый трудовой договор. По информации инсайдера Николо Скиры, стороны уже провели встречу. Обновлённое соглашение 36-летнего форварда будет рассчитано до 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

В 19 матчах нынешней кампании Оливье Жиру девять раз поразил ворота соперников «Милана», также в его активе пять результативных передач. На чемпионате мира нападающий отличился четырежды.