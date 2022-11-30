Галлиани: «Мы приглашали Липпи в «Милан»

Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липи, приведший сборную Италии к чемпионскому титулу на Мундиале 2006 года, поработал в самых разных итальянских клубах, в том числе и в грандах вроде «Ювентуса» и «Интера», однако никогда не пробовал себя в «Милане». По словам бывшего администратора клуба Адриано Галлиани, клуб, тем не менее, пробовал пригласить Липпи:

- Когда я работал в «Милане» Сильвио Берлускони, мы пробовали пригласить Липпи. Но договориться не получилось, о чем я всегда сожалел. Мы с ним друзья и я хотел бы поработать с ним, - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.