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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло Муани летом мог оказаться в «Милане»

22 Декабря 2022 • 16:36 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.70 X 4.40 2 1.47
04.01 14:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани этим летом мог оказаться в другой команде. Футболист перебрался в Бундеслигу из французского «Нанта», но перед этим у него был вариант с чемпионом Италии «Миланом».

По информации от Football Italia, «россонери» вели переговоры с французом, но сделка в конечном итоге так и не состоялась. Итальянский клуб сделал выбор в пользу Дивока Ориги, который был доступен в статусе свободного агента.

Напомним, Коло Муани в нынешнем сезоне настрелял 5 голов и отдал 9 результативных пасов в чемпионате Германии. Также футболист играл на чемпионате мира за сборную Франции, в составе которой завоевал серебряные медали мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло Муани
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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