Коло Муани летом мог оказаться в «Милане»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани этим летом мог оказаться в другой команде. Футболист перебрался в Бундеслигу из французского «Нанта», но перед этим у него был вариант с чемпионом Италии «Миланом».

По информации от Football Italia, «россонери» вели переговоры с французом, но сделка в конечном итоге так и не состоялась. Итальянский клуб сделал выбор в пользу Дивока Ориги, который был доступен в статусе свободного агента.

Напомним, Коло Муани в нынешнем сезоне настрелял 5 голов и отдал 9 результативных пасов в чемпионате Германии. Также футболист играл на чемпионате мира за сборную Франции, в составе которой завоевал серебряные медали мундиаля.