Беннасер сменил агента - его дела будет вести сын умершего Мино Райолы

Защитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер готовится к продлению контракта с «Миланом» - во всяком случае, так уверяли представители клуба, для которого Беннасер стал одной из ключевых фигур. Однако достаточно неожиданно Беннасер объявил о смене агента - обычно в такие ответственные моменты, как переговоры по новому контракту, подобные шаги не предпринимаются.

Любопытна и фигура нового менеджера Беннасера - отныне дела его будет вести Энцо Райола, сын скончавшегося весной от тяжелой болезни известного и почитаемого в прошлом Мино Райолы.

Чемпионат Италии возобновится 4 января, «Милан» сыграет с «Салернитаной».