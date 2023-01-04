​Жиру и Тео Эрнандес установили необычный рекорд Серии А

Футболисты «Милана» Тео Эрнандес и Оливье Жиру установили необычный рекорд итальянской Серии А. В среду французы сыграли в чемпионате Италии всего через 17 дней после участия в финале чемпионата мира. На этот факт обращает внимание Football Italia.

Ранее в Серии А рекорд такого рода принадлежал полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу. В 2018 году хорват сыграл в игре итальянского чемпионата спустя 35 дней после выхода на поле в финале мундиаля.

Установление этого рекорда во многом стало возможным благодаря проведению чемпионата мира в ноябре-декабре.

Напомним, что Франция в финале чемпионата мира проиграла Аргентине по пенальти.