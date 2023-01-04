Томори вспомнил, как приходил в «Милан»

Английский защитник Фикайо Томори перебрался в «Милан» в январе 2021 года, но, по его словам, все началось раньше - летом 2020 года.

- Все на самом деле началось летом 2020 года. Тогда я впервые пообщался с Мальдинию Но это было в онлайн-режиме, через «зум», тогда была пандемия. Надо сказать, он отлично разговаривает по-английски. Меня это удивило. Знаете, я тогда, после разговора, подумал что-то вроде «ну что ж, может, я и не попаду в «Милан», но я, по крайней мере, пообщался с Мальдини». А он еще тогда сказал «переходи в «Милан». Но тогда «Челси» отказался дать добро на переход. Получилось через шесть месяцев, - цитирует Томори pianetamilan.it.