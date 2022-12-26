Ибрагимович рассказал, что чувствует, забивая очередной мяч

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о том, что он чувствует, забивая гол на «Сан-Сиро», а также каким образом пытается разделить свою радость с публикой.

- У каждого гола есть своя энергетика, когда ты видишь, что мяч попадает в сетку, по телу проходит дрожь, и ты спешишь поделиться эмоциями с болельщиком. Я не могу обнять все 80 тысяч зрителей на стадионе, хотя очень хочу сделать это. Но я выбираю одного болельщика на трибуне, чаще ребенка, спонтанно, подбегаю поближе к нему и выражаю всю радость перед ним, выплескиваю все эмоции, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.