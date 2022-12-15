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Томори: «Меньян - важный игрок»

15 Декабря 2022 • 07:22 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Французский голкипер Майк Меньян травмирован, что очень расстраивает его одноклубника Фикайо Томори - он также пропускает чемпионат мира, но не по причине травмы, как Меньян, а в силу скептического отношения наставника английской сборной Гарета Саутгейта к его способностям.

Что касается способностей Меньяна, то Томори их под сомнение не ставит - он высоко ценит его работу.

- Майк очень важный игрок для нас, когда он в воротах, мы чувствуем себя лучше. Он - один из лучших в мире. Но я хочу сказать, что и Тэтэрушану отлично справляется. Нам повезло иметь таких вратарей, - цитирует Томори pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори Майк Меньян
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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