Томори: «Меньян - важный игрок»

Французский голкипер Майк Меньян травмирован, что очень расстраивает его одноклубника Фикайо Томори - он также пропускает чемпионат мира, но не по причине травмы, как Меньян, а в силу скептического отношения наставника английской сборной Гарета Саутгейта к его способностям.

Что касается способностей Меньяна, то Томори их под сомнение не ставит - он высоко ценит его работу.

- Майк очень важный игрок для нас, когда он в воротах, мы чувствуем себя лучше. Он - один из лучших в мире. Но я хочу сказать, что и Тэтэрушану отлично справляется. Нам повезло иметь таких вратарей, - цитирует Томори pianetamilan.it.