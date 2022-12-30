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Чемпионат Италии. Серия А

Иельпо: «Милану» нужен центрфорвард»

30 Декабря 2022 • 00:12 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Бывший голкипер итальянского «Милана» Марио Иельпо считает, что команде нужно задуматься над приобретением мощного центрфорварда, так как время Ибрагимовича и Жиру, по мнению Иельпо, уже исчерпало себя. Иельпо считает, что бельгиец Дивок Ориги не способен заменять Оливье и Златана.  

- Команде нужен центральный нападающий. Нельзя и в следующем году рассчитывать только на Ибрагимовича и Жиру. Ориги мало что показал. В последние годы в игре «Милана» многое зависело от Ибрагимовича и Жиру, и, если не найти им замену, то придется менять всю игру, а это болезненно, - считает Иельпо, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру Марио Иельпо
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