Иельпо: «Милану» нужен центрфорвард»

Бывший голкипер итальянского «Милана» Марио Иельпо считает, что команде нужно задуматься над приобретением мощного центрфорварда, так как время Ибрагимовича и Жиру, по мнению Иельпо, уже исчерпало себя. Иельпо считает, что бельгиец Дивок Ориги не способен заменять Оливье и Златана.

- Команде нужен центральный нападающий. Нельзя и в следующем году рассчитывать только на Ибрагимовича и Жиру. Ориги мало что показал. В последние годы в игре «Милана» многое зависело от Ибрагимовича и Жиру, и, если не найти им замену, то придется менять всю игру, а это болезненно, - считает Иельпо, слова которого цитирует pianetamilan.it.