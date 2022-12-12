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Чемпионат Италии. Серия А

Три топ-клуба связались с «Миланом» по трансферу Леау, предложение в 70 млн евро уже было отклонено

12 Декабря 2022 • 22:30 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.50 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау по-прежнему интересен грандам европейского футбола.

23-летний футболист пока не намерен продлевать контракт с «Миланом», истекающий в 2024 году, но «россонери» не снижают трансферный запрос по португальцу. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Флориана Плеттенберга, «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» связывались с «Миланом» по вопросу перехода Леау, а от лондонцев даже поступало конкретное предложение – 70 млн евро. Итальянский клуб готов расстаться со своей звездой лишь в том случае, если покупатели выплатят сумму отступных в размере 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Челси Манчестер Сити Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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