Три топ-клуба связались с «Миланом» по трансферу Леау, предложение в 70 млн евро уже было отклонено

Вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау по-прежнему интересен грандам европейского футбола.

23-летний футболист пока не намерен продлевать контракт с «Миланом», истекающий в 2024 году, но «россонери» не снижают трансферный запрос по португальцу. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Флориана Плеттенберга, «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» связывались с «Миланом» по вопросу перехода Леау, а от лондонцев даже поступало конкретное предложение – 70 млн евро. Итальянский клуб готов расстаться со своей звездой лишь в том случае, если покупатели выплатят сумму отступных в размере 150 млн евро.