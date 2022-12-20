Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли нашёл способ помочь де Кетеларе заиграть в «Милане»

20 Декабря 2022 • 23:26 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.47
04.01 14:30

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пересмотрит роль Шарля де Кетеларе на поле.

21-летний бельгиец стал одной из крупнейших покупок «россонери» за последние годы, однако пока не оправдал возложенные на него надежды. Де Кетеларе рассматривался «Миланом» как «десятка» – атакующий полузащитник, действующий в центре под нападающими, – но после возобновления клубного сезона позиция молодого футболиста будет пересмотрена. В интервью Gazzetta Пиоли подтвердил, что планирует задействовать игрока сборной Бельгии в нападении – особенно против команд, играющих с пятью защитниками.

Напомним, что Шарль де Кетеларе, ранее выступавший за «Брюгге», обошёлся «Милану» в 32 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
20 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Маротта – о будущем Лукаку: «Он любит «Интер»
23:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы сильнее, чем в прошлом году»
23:45 · Италия. Серия А
Саньоль - о Хвиче: «Его прогресс за последние полтора года невероятен»
23:43 · Италия. Серия А
Президент «Интера» высказался о неудачах Лукаку 2
23:26 · Италия. Серия А
Пиоли нашёл способ помочь де Кетеларе заиграть в «Милане»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе
20:27 · Италия. Серия А
Футболист «Ромы» высказался о возможном уходе Моуринью в сборную Португалии
20:01 · Италия. Серия А
Известно, когда Моуринью примет решение о своём будущем
18:47 · Италия. Серия А
​Вратарь сборной Мексики Очоа возвращается в Европу
17:37 · Россия. Премьер-лига
В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Рожерио
17:23 · Италия. Серия А
Зидан может возглавить «Ювентус»
17:08 · Италия. Серия А
«Интер» добился серьёзного прогресса в переговорах с Дармианом по новому контракту
17:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на защитника «Сассуоло»
16:36 · Италия. Серия А
Луис Альберто может заменить Иско в «Севильи»
16:26 · Италия. Серия Б
«Кальяри» хочет назначить Раньери на пост главного тренера
Все новости
Рекомендуем