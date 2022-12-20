Пиоли нашёл способ помочь де Кетеларе заиграть в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пересмотрит роль Шарля де Кетеларе на поле.

21-летний бельгиец стал одной из крупнейших покупок «россонери» за последние годы, однако пока не оправдал возложенные на него надежды. Де Кетеларе рассматривался «Миланом» как «десятка» – атакующий полузащитник, действующий в центре под нападающими, – но после возобновления клубного сезона позиция молодого футболиста будет пересмотрена. В интервью Gazzetta Пиоли подтвердил, что планирует задействовать игрока сборной Бельгии в нападении – особенно против команд, играющих с пятью защитниками.

Напомним, что Шарль де Кетеларе, ранее выступавший за «Брюгге», обошёлся «Милану» в 32 млн евро.