Мальдини уверен, что тёплая погода помогает «Милану» лучше готовиться к возобновлению чемпионата

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини пояснил, почему команда готовится к возобновлению чемпионата в Дубаи, несмотря на то, что погода в Италии далеко не столь плоха, чтобы создавать проблемы в тренировочном процессе. По его словам, теплая погода помогает, прежде всего, травмированным игрокам.

- Теплая погода помогает, даже в таких случаях, когда футболисты получают травму. При теплой погоде они быстрее приходят в себя. В Дубаи у нас идеальные условия для двойных тренировок за день, с чем возникают проблемы в Миланелло, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.