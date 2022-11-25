Костакурта: «Всему есть предел, с Леау нужно расставаться»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает, что руководству клуба следует перестать идти на поводу у Рафаэла Леау и постоянно повышать ему предложение, надеясь, что тот соизволит подписать новый контракт. По мнению Костакурты, это тупиковый путь.

Напомним, что «Милан» повысил свое предложение до шести миллионов евро в качестве зарплаты.

- Мне кажется, что ситуация достаточно ясна - есть предел всему, и «Милан» уже достиг этого предела. Если Леау проведет отличный чемпионат мира и найдется команда, которая захочет его, то надо отдавать его уже в январе. Я бы сделал так, - заявил Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.