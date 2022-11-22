Ибрагимович: «Мне очень не хватает Мино»

Шведского нападающего Златана Ибрагимовича не хватает «Милану», а ему самому не хватает Мино Райолы - скончавшегося ранее в этом году итальянского футбольного агента, который вел дела многих игроков, в том числе и Златана. Шведский форвард вернется на поле лишь в январе, пока же он занят другими делами - например, представлением своей новой книги «Адреналин». В ней он и рассказал о том, как ему не хватает Райолы:

- В этой книге есть отдельная глава о Мино. Он был слишком важен для меня. Мне не хватает его сейчас, и мне не будет хватать его всю жизнь, - цитирует слова Ибрагимовича телеканал Canale5.